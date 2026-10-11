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У Гонконзі зросла кількість випадків мавпячої віспи: хворі користувалися додатками для знайомств

Більшість нових заражень пов'язують із ризикованими сексуальними контактами, а відсутність зв'язку з партнерами ускладнює пошук контактів.

11 жовтня 2026, 15:47
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Сергій Кречмаровський

У Гонконзі зростає кількість випадків мавпячої віспи (mpox). Від серпня там виявили 21 зараження — це 70% від усіх випадків, зареєстрованих у місті протягом 2026 року. Центр охорони здоров'я посилює профілактичні заходи та закликає людей із підвищеним ризиком інфікування вакцинуватися.

У Гонконзі зросла кількість випадків мавпячої віспи: хворі користувалися додатками для знайомств

У Гонконзі зростає кількість випадків мавпячої віспи: медики закликають людей із груп ризику вакцинуватися та дотримуватися заходів безпеки. Фото: mariohagen / Pixabay

За офіційними даними, понад половина пацієнтів, виявлених останніми місяцями, користувалися додатками для знайомств, щоб знаходити випадкових сексуальних партнерів. Деякі хворі після встановлення діагнозу не могли зв'язатися з новими знайомими. Це ускладнювало відстеження контактів і заходи для стримування інфекції.

Новий випадок виявили у 29-річного чоловіка. Спочатку в нього з'явився висип на сідниці, згодом — на кінцівках, також виникли гарячка та збільшення лімфатичних вузлів. Медики помітили симптоми під час виїзної вакцинації 8 жовтня та організували госпіталізацію. Аналіз підтвердив mpox, стан пацієнта стабільний.

Загалом із 2022 року в Гонконзі зареєстрували 114 випадків, з них 90 місцевих і 24 завезені. Усі пацієнти були чоловіками. Більшість із 21 хворого, виявленого від серпня, не були вакциновані. Генетичний аналіз виявив збіги між деякими зразками вірусу, що може свідчити про спільне джерело зараження.

На початку жовтня кількість введених вакцин зросла більш ніж на 70% порівняно з аналогічним періодом вересня. Медики радять людям із підвищеним ризиком уникати небезпечних сексуальних контактів і вакцинуватися. Серед симптомів mpox — висип, гарячка, озноб, втома, біль у м'язах і збільшені лімфовузли. За їх появи варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що 40 пацієнтів заразилися через воду в лікарні: вчені розкрили шокуючу причину



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Джерело: https://www.info.gov.hk/gia/general/202610/10/P2026101000238.htm?fontSize=1
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