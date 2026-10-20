З’явилася реакція Китаю на можливість зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна щодо України

Китайська влада поки не має інформації, якою могла б поділитися щодо можливої зустрічі лідерів КНР, США та Росії для обговорення завершення війни в Україні. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів видання Bloomberg.

Мао Нін

Представницю МЗС Китаю запитали, чи вважає Пекін прийнятним такий саміт і чи може підтвердити повідомлення про можливі переговори президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"Наразі в мене немає жодної інформації, якою можна поділитися", — коротко відповіла Мао Нін.

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що ініціатором можливої зустрічі став Путін. За інформацією видання, Кремль прагне домовитися про припинення війни в Україні на власних умовах. Переговори можуть відбутися 18–19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Державний секретар США Марко Рубіо прямо не підтвердив, що зустріч готується. Однак він заявив, що Вашингтон прагне завершення війни між Україною та Росією. За його словами, переговори щодо можливого саміту вже відбувалися, однак про їхні результати він не повідомив. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також підтверджував, що можливість такої зустрічі обговорювали. Проте, за його словами, конкретних домовленостей наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на " енергетичне перемир’я " Трампа між Україною та Росією.