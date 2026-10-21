Брюссель чекає на звіт США після зустрічі Віткоффа з Путіним: чи можливий спільний стіл переговорів

Європейська комісія очікує, що американська делегація проінформує європейських союзників про підсумки зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Одне з ключових питань – чи є можливість організувати переговори, за одним столом яких опиняться Україна та Росія. Про це в середу, 21 жовтня, заявила головний речник Єврокомісії Паула Піньо.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За її словами, одним із головних завдань зустрічі представників України, США та європейських партнерів в Осло 20 жовтня було з'ясувати, чи є передумови для переходу до нового формату дипломатичного процесу.

"Головна мета полягала в тому, щоб з'ясувати, чи існують передумови для можливого переходу до тристоронніх або навіть багатосторонніх переговорів, під час яких Україна та Росія були б присутніми за одним столом", — зазначила Піньо.

Тепер у Брюсселі чекають на додаткову інформацію від Вашингтона. Представник Єврокомісії наголосила, що після повернення американської делегації з Росії має відбутися брифінг, на якому європейським партнерам представлять результати контактів.

Можливий перехід до прямих переговорів став би важливим етапом дипломатичних зусиль завершення війни. Однак поки що Єврокомісія не повідомляла, чи вдалося досягти конкретних домовленостей і чи готова Москва брати участь в обговоренні умов врегулювання у такому форматі.

Зустріч в Осло була присвячена пошуку можливих шляхів просування мирного процесу. Учасники прагнули оцінити перспективи подальших консультацій із залученням Росії та визначити, наскільки реалістичним є перехід від окремих контактів до загального переговорного формату.

Поки що Брюссель займає вичікувальну позицію і розраховує отримати відомості безпосередньо від американської сторони. Саме зміст звіту Вашингтона може прояснити, чи є підстави для наступного дипломатичного кроку чи переговори залишаються на стадії попередніх обговорень.

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