Європейському Союзу потрібно активніше реагувати на ситуацію, що склалася після домовленостей президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку позицію висловив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі. На його думку, європейські країни опинилися осторонь процесів, які безпосередньо впливають на безпеку континенту та майбутнє України.

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Бабіш наголосив, що всі сторони прагнуть завершення війни, однак нинішня ситуація вимагає від Європи конкретних кроків. Він вважає, що співпраця Вашингтона з Москвою ставить європейських партнерів у складне становище, тому вони мають визначитися з подальшою стратегією.

"Європа поза грою, а Трамп, шляхом ведення бізнесу з Путіним, насправді підвів нас і ми маємо щось робити", — заявив чеський прем’єр.

Окремо Бабіш висловив невдоволення фінансовими зобов’язаннями Євросоюзу перед Україною. Він звернув увагу на те, що в європейському бюджеті передбачено 100 млрд євро для підтримки Києва, та закликав переглянути це рішення.

"На мою думку, ці кошти мають бути виключені", — наголосив глава чеського уряду.

Водночас Бабіш зазначив, що європейським лідерам необхідно заздалегідь узгодити подальші дії на випадок досягнення певних домовленостей щодо припинення війни. За його словами, Україна може зіткнутися з фінансовими труднощами, якщо обсяг доступної допомоги скоротиться.

Чеський прем’єр також зауважив, що йому важливо почути, до якого рішення дійдуть ключові керівники країн ЄС щодо майбутньої підтримки України. Отже, питання фінансування Києва та ролі Європи у врегулюванні війни залишається одним із предметів дискусій серед європейських лідерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна не повинна припиняти атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони створюють серйозні проблеми для Кремля.