Це точно не у планах Пуітна: Європа терміново прийняла безпрецедентне рішення для України

Європейська комісія представила проєкт бюджету Європейського Союзу на 2027 рік, який планується встановити на рівні приблизно 200 мільярдів євро. У відомстві наголосили, що цей бюджет враховує стратегічні політичні пріоритети ЄС і спрямований на забезпечення фінансової підтримки ключових ініціатив союзу, серед яких особливе місце займає допомога Україні.

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Для України у проєкті бюджету передбачене окреме фінансування через програму Ukraine Facility, а також новий кредитний механізм, який спрямований на підтримку держави у складний період війни. На ці цілі закладено близько 1,15 мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що кошти будуть використовуватися для надання фінансової допомоги, підтримки макроекономічної стабільності та реалізації реформ, які є важливими для євроінтеграційних прагнень України.

Одним із наслідків російської агресії стала необхідність посиленої уваги ЄС до власної безпеки та оборони. Тому у проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 3 мільярди євро на програми у сфері оборони та безпеки. Фінансування планується спрямувати на дослідження у військовій сфері, розвиток оборонної промисловості, підвищення мобільності збройних сил, а також зміцнення стратегічної стійкості союзу.

Крім того, бюджет підтримує реалізацію програми "Переозброєння Європи" та інструменту SAFE, що дозволяє країнам-членам координувати спільні оборонні закупівлі. Пріоритет також надається освітнім і соціальним ініціативам, таким як Erasmus+, проєкт "Об’єднання Європи" та Програма єдиного ринку, фінансування яких буде збільшено.

Портал "Коментарі" вже писав, що 10 червня у Міністерстві закордонних справ України відбувся брифінг, під час якого обговорили низку важливих питань, серед яких – посилення української протиповітряної оборони та можливе проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту у Франції наступного тижня.