logo_ukra

BTC/USD

86207

ETH/USD

2719.33

USD/UAH

44.99

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС ЄС готує для України жорсткі умови: чим Києву доведеться заплатити за вступ до блоку
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС готує для України жорсткі умови: чим Києву доведеться заплатити за вступ до блоку

У Брюсселі обговорюють особливий режим для українського зерна та обмеження доступу до сільгоспсубсидій. Головна причина – страх європейських фермерів перед конкуренцією

5 жовтня 2026, 11:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вступ України до Європейського союзу може виявитися значно складнішим для її аграрного сектору, ніж передбачалося раніше. Згідно з внутрішнім документом Єврокомісії, з яким ознайомилася Financial Times, Брюссель розглядає спеціальні обмеження на доступ української продукції до європейського ринку та загальної системи сільськогосподарських субсидій.

ЄС готує для України жорсткі умови: чим Києву доведеться заплатити за вступ до блоку

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

Пропозиції пов'язані насамперед із побоюваннями низки країн ЄС, що після приєднання України величезний обсяг її зернових та олійних культур посилить конкуренцію на європейському ринку. Особливо стурбовані, як зазначає видання, Польща, Франція та Італія.

Йдеться про реформовану систему підтримки аграріїв ЄС, загальний обсяг якої оцінюється приблизно 55 млрд євро на рік. Для України Єврокомісія пропонує передбачити окремі механізми, які могли б суттєво обмежити фінансову підтримку та доступ до ринку таких товарів, як пшениця та інші зернові.

У документі наголошується масштаб українського аграрного сектору та його висока продуктивність. Брюссель обіцяє сприяти відновленню традиційних експортних напрямків України за межами Євросоюзу, які серйозно постраждали через війну.

Україна разом із Молдовою, Чорногорією та Албанією названа серед країн-кандидатів, які демонструють найбільший прогрес на шляху до членства. Для них планується розробити індивідуальні дорожні карти. Проте конкретних дат набуття цих документів не передбачають.

Одночасно всередині ЄС посилюються суперечки щодо розширення блоку. Деякі держави побоюються, що політичний тиск через війну змусить Брюссель прискорювати процес на шкоду вимогам щодо боротьби з корупцією та верховенством права.

Таким чином, членство України в ЄС може мати доступ до величезного ринку, але не гарантує українським аграріям вільних умов торгівлі. Брюссель уже розглядає спеціальні обмеження саме для найбільш конкурентоспроможних галузей української економіки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — членство ЄС для України дедалі далі: у Польщі шокували новою цинічною умовою.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/8463aa5f-d9c0-46f4-bd58-a7f1ee5a83ca
Теги:

Новини

Всі новини