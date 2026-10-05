ЄС готує для України жорсткі умови: чим Києву доведеться заплатити за вступ до блоку

Вступ України до Європейського союзу може виявитися значно складнішим для її аграрного сектору, ніж передбачалося раніше. Згідно з внутрішнім документом Єврокомісії, з яким ознайомилася Financial Times, Брюссель розглядає спеціальні обмеження на доступ української продукції до європейського ринку та загальної системи сільськогосподарських субсидій.

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

Пропозиції пов'язані насамперед із побоюваннями низки країн ЄС, що після приєднання України величезний обсяг її зернових та олійних культур посилить конкуренцію на європейському ринку. Особливо стурбовані, як зазначає видання, Польща, Франція та Італія.

Йдеться про реформовану систему підтримки аграріїв ЄС, загальний обсяг якої оцінюється приблизно 55 млрд євро на рік. Для України Єврокомісія пропонує передбачити окремі механізми, які могли б суттєво обмежити фінансову підтримку та доступ до ринку таких товарів, як пшениця та інші зернові.

У документі наголошується масштаб українського аграрного сектору та його висока продуктивність. Брюссель обіцяє сприяти відновленню традиційних експортних напрямків України за межами Євросоюзу, які серйозно постраждали через війну.

Україна разом із Молдовою, Чорногорією та Албанією названа серед країн-кандидатів, які демонструють найбільший прогрес на шляху до членства. Для них планується розробити індивідуальні дорожні карти. Проте конкретних дат набуття цих документів не передбачають.

Одночасно всередині ЄС посилюються суперечки щодо розширення блоку. Деякі держави побоюються, що політичний тиск через війну змусить Брюссель прискорювати процес на шкоду вимогам щодо боротьби з корупцією та верховенством права.

Таким чином, членство України в ЄС може мати доступ до величезного ринку, але не гарантує українським аграріям вільних умов торгівлі. Брюссель уже розглядає спеціальні обмеження саме для найбільш конкурентоспроможних галузей української економіки.

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