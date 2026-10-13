ЄС готує нові правила розширення: які «плюшки» може отримати Україна ще до вступу

Європейський Союз має змінити внутрішні механізми роботи, щоб підготуватись до прийому нових держав. Реформи передбачають посилення гарантій дотримання демократичних норм, більш гнучке прийняття рішень та поступове підключення країн-кандидатів до окремих систем ЄС ще до офіційного вступу. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос перед засіданням Ради ЄС із загальних питань у Люксембурзі 13 жовтня.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

За словами Кос, Єврокомісія вже представила огляд pre-accession review, в якому розглядається, які зміни необхідні самому Євросоюзу напередодні майбутнього розширення.

Одним із ключових напрямів стане захист демократичних цінностей. Брюссель має намір створити додаткові механізми, які не дозволять новим учасникам відступати від загальних правил після вступу до Союзу.

Другий пріоритет – прискорення ухвалення рішень. Єврокомісар наголосила, що за нинішніх геополітичних умов ЄС має діяти оперативніше. Для цього пропонується розширювати застосування голосування кваліфікованою більшістю, що дозволить знизити залежність від одноголосної позиції всіх держав у відповідних сферах.

Третій напрямок передбачає поступову інтеграцію країн-кандидатів. Йдеться про можливість приєднуватися до окремих систем та механізмів ЄС ще до набуття повноправного членства, якщо держава виконає необхідні вимоги.

Кос назвала такий підхід принципом "більше Європи до вступу". Він дозволить країнам-кандидатам поетапно включатися до європейських процесів, не чекаючи на завершення всіх процедур розширення.

Для України ці пропозиції є важливими на тлі курсу на вступ до ЄС. Проте заяви Єврокомісії не означають автоматичного надання членства чи гарантованого доступу до всіх європейських механізмів. Конкретні можливості залежатимуть від виконання вимог та рішень європейських інституцій.

Отже, Брюссель обговорює як розширення складу Союзу, а й зміна його внутрішньої архітектури. Завдання полягає в тому, щоб прийняти нових учасників, не послабивши загальних правил та здатності ЄС діяти в умовах міжнародних криз.

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