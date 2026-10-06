ЄС готує новий удар по російських дипломатах: яку заборону обговорюють у Брюсселі

Євросоюз розглядає можливість посилити правила для російських дипломатів на тлі серії гібридних атак у Європі. За даними Euronews, питання обговорюється між країнами-членами, а одним із можливих рішень може стати обмеження переміщень російських представників за межами країни їхньої акредитації.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Приводом для дискусії стали інциденти, які європейська влада пов'язує з Росією. Серед них — підозра на підпал об'єкта оборонної компанії в Естонії і виявлення безпілотника, що не розірвався, в аеропорту Лейпцига. У Брюсселі також посилилася увага до діяльності російських дипломатичних місій.

Тема стала продовженням механізму, запровадженого ЄС у рамках санкційної політики. Зараз російські дипломати зобов'язані заздалегідь повідомляти владу про поїздки чи транзит через інші держави союзу. Повідомлення має надходити не пізніше як за 24 години до в'їзду. Правило поширюється як на послів, а й у консульських співробітників, технічний і обслуговуючий персонал, і навіть членів їх сімей.

Проте чинна система лише дозволяє європейській владі відстежувати переміщення. Тепер обговорюється жорсткіший варіант: дипломатам може знадобитися спеціальний дозвіл на транзит. У разі відмови перетин території іншої країни ЄС буде неможливим. Поки що такий механізм залишається добровільним і діє лише у двох державах.

Раніше Угорщина вислала десятьох російських дипломатів, заявивши про діяльність, несумісну з дипломатичним статусом. Москва відповіла дзеркальними заходами.

При цьому Брюссель має враховувати норми Віденської конвенції, яка гарантує дипломатам широкий набір прав та захист. Тому остаточне рішення може стати компромісом між посиленням безпеки та міжнародними зобов'язаннями ЄС.

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