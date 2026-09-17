Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Країни Європи зіткнулися з найбільшим безпековим викликом за останні десятиліття через стрімку ескалацію та зміну характеру диверсійної діяльності з боку Російської Федерації. Іноземні розвідувальні спільноти констатують, що Москва повністю зняла колишні обмеження на проведення таємних операцій у глибокому тилу держав НАТО.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Провідне фінансове агентство Bloomberg, аналізуючи закриті звіти урядовців, наголошує на безпрецедентному рівні агресії.
Підтвердженням того, що Кремль перейшов до відкритого тероризму на території західних союзників, стали останні кроки американського правосуддя. Вашингтон офіційно зафіксував факти підготовки терактів і ліквідації лідерів думок та посадовців у європейських столицях.
Експерти з міжнародної безпеки резюмують, що подібні удари, які раніше вважалися абсолютно недопустимими червоними лініями, тепер стають для російського керівництва буденним інструментом тиску. Відсутність жорсткої консолідованої відповіді з боку Заходу лише заохочує російські спецслужби до проведення ще більш масштабних та кривавих диверсій на об'єктах критичної інфраструктури Європи.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що німецькі лікарні вже готуються приймати масово поранених.