Країни Європи зіткнулися з найбільшим безпековим викликом за останні десятиліття через стрімку ескалацію та зміну характеру диверсійної діяльності з боку Російської Федерації. Іноземні розвідувальні спільноти констатують, що Москва повністю зняла колишні обмеження на проведення таємних операцій у глибокому тилу держав НАТО.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Провідне фінансове агентство Bloomberg, аналізуючи закриті звіти урядовців, наголошує на безпрецедентному рівні агресії.

"Росте не лише кількість гібридних атак на Європу, але й їхня відверта безрозсудність, — зазначають у своєму матеріалі міжнародні оглядачі, оцінюючи масштаби загрози для мирних громадян. Представники європейських інституцій відверто визнають: — Поява перших жертв серед цивільного населення на території ЄС тепер є лише питанням часу. Оборонні заводи, комунальні підприємства, транспортні системи та комунікаційні мережі опинилися під постійним ударом".

Підтвердженням того, що Кремль перейшов до відкритого тероризму на території західних союзників, стали останні кроки американського правосуддя. Вашингтон офіційно зафіксував факти підготовки терактів і ліквідації лідерів думок та посадовців у європейських столицях.

"Буквально на цьому тижні міністерство юстиції США звинуватило російську спецслужбу в змові з метою фінансування тероризму та здійснення замовних убивств у Європі за прямою вказівкою Кремля, — акцентують журналісти Bloomberg, деталізуючи методи ведення гібридної війни. Окремо аналітики згадують нещодавній кричущий інцидент на кордоні: — Росія активно піднімає ставки з допомогою таких інцидентів, як атака дронів минулими вихідними на залізничну станцію поблизу українсько-польського кордону. У цей момент там перебували європейські та американські офіційні особи, що свідчить про готовність Москви ризикувати життями іноземців".

Експерти з міжнародної безпеки резюмують, що подібні удари, які раніше вважалися абсолютно недопустимими червоними лініями, тепер стають для російського керівництва буденним інструментом тиску. Відсутність жорсткої консолідованої відповіді з боку Заходу лише заохочує російські спецслужби до проведення ще більш масштабних та кривавих диверсій на об'єктах критичної інфраструктури Європи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що німецькі лікарні вже готуються приймати масово поранених.