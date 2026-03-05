ЄС іде на безпрецедентний крок, щоб врятувати гаманець Путіна: що пропонують Україні

Європейський Союз розглядає можливість фінансової підтримки для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російських атак. Такий крок може допомогти зняти блокування допомоги Україні з боку Угорщини та Словаччини. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми словами, Європейська комісія може профінансувати ремонт у межах бюджетної допомоги, яку ЄС уже надає Україні. Окрім фінансової підтримки, Брюссель готовий залучити технічних експертів для оцінки пошкоджень і допомоги у відновлювальних роботах. Співрозмовники агентства зазначили, що деталі такої допомоги наразі обговорюються.

Пошкодження інфраструктури стали наслідком російського удару у січні. Тоді в результаті атаки загорівся резервуар для зберігання нафти, і пожежу довелося ліквідовувати протягом десяти днів. За словами генерального директора НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького, вибухи також пошкодили енергетичне обладнання, трансформатори, кабельні лінії та систему контролю витоків.

Попри це, уряди Угорщини та Словаччини звинуватили Україну в затримці постачання нафти і висловили сумніви щодо масштабу пошкоджень. Водночас обидві країни не визнали факт російської атаки на об’єкт.

За інформацією джерел Bloomberg, з початку повномасштабного вторгнення Росії інфраструктура "Дружби" зазнавала ударів майже два десятки разів. Ремонтні роботи нерідко проводилися під загрозою нових атак, що створювало небезпеку для працівників. У ЄС не виключають, що Росія може знову завдати удару після відновлення об’єкта.

