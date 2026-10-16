ЄС кинув виклик Москві: фон дер Ляєн та Кошта зробили жорстку заяву про санкції

Керівництво Євросоюзу виступило із жорстким попередженням Москві напередодні засідання Європейської ради. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта дали зрозуміти, що Брюссель не збирається скасовувати санкції проти Росії чи скорочувати допомогу Україні.

Урсула фон дер Ляєн і Кошта. Фото: з відкритих джерел

Заяви пролунали на тлі кроків адміністрації США щодо послаблення санкційного тиску та обмеження підтримки Києва. У європейських інститутах наголосили, що зміна політики Вашингтона не означає готовності ЄС переглядати власний курс.

Фон дер Ляєн окремо застерегла від використання так званої "дизельної угоди" як підстави для пом'якшення обмежень. За її словами, оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я не призвело до деескалації.

"Ми бачимо, що Росія жодної хвилини його не дотримувалася. Навпаки, Росія пішла на ескалацію. Ми маємо посилити тиск на Росію", — заявила голова Єврокомісії.

Ще категорично висловився Антоніу Кошта. Він наголосив, що Євросоюз не має наміру відмовлятися від підтримки України в момент, коли триває російська агресія.

"Наразі не час послаблювати санкції проти Росії. Навпаки, зараз час посилити підтримку та посилити тиск, щоб змусити Росію піти на справжнє перемир'я", — заявив голова Євроради.

Кошта також наголосив, що ЄС не скасує обмежувальні заходи до припинення Росією війни.

Таким чином, Брюссель демонструє намір зберегти самостійну лінію щодо Москви, навіть якщо підхід Вашингтона змінюється. Головний сигнал європейських лідерів у тому, що поступки Росії розглядаються як шлях до світу без реального припинення бойових дій.

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