ЄС не хоче захищатися від російських дронів: фон дер Ляйєн зазнала гучної поразки

Ініціатива Єврокомісії щодо створення "стіни з дронів" — мережі радарів і перехоплювачів для захисту східного флангу — отримала політичну підтримку, але зіштовхнулася з питаннями доцільності, вартості й назви, повідомляє Politico. Урсула фон дер Ляєн представила проєкт як відповідь на зростаючу загрозу: російські безпілотники вже перетинають кордони Польщі й Румунії та спостерігаються над країнами Північної Європи. Комісія пропонує "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів.

Фото: з відкритих джерел

Балтійські країни й Польща підтримують ініціативу, тоді як держави, віддалені від кордону з РФ, сумніваються в її економічній виправданості. Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що "ідеальної стіни не існує" для майже 3 000 км кордону. Комісар з оборони Андрюс Кубілюс оцінив початкові витрати близько €1 млрд і вважає можливим створити здатності виявлення за рік, додаючи, що термін "стіна" може вводити в оману.

Опоненти побоюються централізації оборонних рішень у Брюсселі; Італія й Греція наполягають, щоб фінансування було вигідним для всього блоку, а не лише для Сходу. Експерти наголошують: боротьба з дронами важлива, але не вирішує проблем кібербезпеки, ППО чи логістики — потрібно "цілитися в голову", тобто у командування й виробничі потужності. Незважаючи на суперечки, лідери ЄС у Копенгагені підтримали посилення протидронових спроможностей, але деталі фінансування, термінів і технічних рішень залишаються невизначеними; сам бренд "стіни з дронів" вже під питанням.

