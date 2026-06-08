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ЄС несподівано готується позбавити Україну фінансової допомоги: названо шокуючу причину

Мова йде про близько 300 млн євро в рамках четвертого траншу та понад 380 млн євро, передбачених п’ятим траншем

8 червня 2026, 20:15
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Клименко Елена

Україна може вперше зіткнутися з ризиком втрати частини фінансової допомоги від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility через невиконання двох ключових реформ. Про це стало відомо з офіційної відповіді Єврокомісії на запит "Радіо Свобода".

ЄС несподівано готується позбавити Україну фінансової допомоги: названо шокуючу причину

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Брюсселі, залишаються невиконаними два етапи реформ, які стосуються раніше виданих траншів. Речник Єврокомісії уточнив: "Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, що стосуються цих траншів, наразі призупинені, тобто виплата ще не відбулася".

Йдеться про майже 300 мільйонів євро, передбачених у четвертому транші, та понад 380 мільйонів євро у п’ятому транші. Саме через невиконання цих зобов’язань кошти не були надані Україні. 

Єврокомісія також пояснила, які конкретні кроки не було завершено. У рамках четвертого траншу Україна мала збільшити чисельність персоналу Вищого антикорупційного суду, що є важливим елементом зміцнення антикорупційної системи. Щодо п’ятого траншу, там йдеться про набрання чинності законодавством щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки. Ці кроки є критично необхідними для забезпечення прозорості та довіри до судової системи.

Водночас у Єврокомісії наголосили, що такі призупинення не означають повне скасування допомоги, а лише тимчасове блокування до моменту виконання визначених реформ. Це є сигналом для української влади, що міжнародні партнери очікують конкретних результатів, перш ніж продовжити фінансову підтримку. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський вважає, що одним із найоперативніших способів наблизити завершення війни може стати припинення активних бойових дій уздовж нинішньої лінії зіткнення з подальшим переходом до переговорного процесу. Водночас він наголосив, що такий варіант не повинен перетворитися на звичайне "замороження конфлікту", яке лише відкладе новий виток протистояння.



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