ЄС йде на жорстку розмову з Китаєм: що стає головною темою переговорів

Європейський Союз та Китай готуються до важливих переговорів на тлі зростаючих протиріч у торгівлі. 8 жовтня єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович вирушить до Пекіна, де проведе дводенні зустрічі з представниками китайської влади. Головне завдання європейської сторони – спробувати зняти напруженість та не допустити переходу торгової суперечки у повномасштабну війну.

ЄС та Китай. Фото: з відкритих джерел

Як пише France 24, Брюссель останніми місяцями помітно посилив тиск на Пекін. Європейська влада стурбована дисбалансом у торгівлі і тим, що китайські виробники отримують переваги на європейському ринку.

Особливо гостро питання стоїть у автомобільній промисловості та інших стратегічних секторах. У ЄС побоюються, що китайські компанії все активніше експортуватимуть до Європи більш технологічні товари, витісняючи місцевих виробників.

Європейські політики використовують термін "китайський шок 2.0". Він відсилає до першої хвилі китайського експорту на початку 2000-х років, коли європейські виробники зіткнулися з масовим надходженням дешевого одягу, текстилю та інших товарів. Тоді тиск китайської конкуренції серйозно вдарив по окремих традиційних галузях промисловості.

Тепер ситуація може повторитися, але вже на вищому технологічному рівні. Китайські компанії зміцнюють позиції у виробництві електромобілів, акумуляторів, обладнання та інших товарів, які мають стратегічне значення для європейської економіки.

Для Брюсселя проблема полягає у необхідності одночасно захищати власних виробників та зберігати доступ європейського бізнесу до величезного китайського ринку.

Саме тому майбутні переговори в Пекіні набувають особливого значення. ЄС прагне домогтися більш збалансованих умов торгівлі, проте надмірний тиск здатний спровокувати заходи у відповідь з боку Китаю.

Таким чином зустріч Шефчовича з китайськими чиновниками стане черговою спробою знайти компроміс між двома найбільшими торговими партнерами. Від її результатів може залежати, чи сторонам вдасться уникнути подальшого підвищення торговельних бар'єрів.

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