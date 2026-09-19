ЄС завдав удару по планах Кремля: як Брюссель відреагував на російські «вибори» в Україні

Європейський Союз не визнає проведення Росією так званих виборів до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України та не визнаватиме їх результатів. Про це 18 вересня заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Єврокомісії, Брюссель розглядає організацію російського голосування на окупованих українських теренах як порушення міжнародного права. У ЄС наголосили, що сама спроба провести вибори на цих територіях не створює підстав для зміни їхнього міжнародно визнаного статусу.

Окремо Віганд заявив, що відповідальність може торкнутися людей та структур, які беруть участь в організації голосування, а також тих, хто ставить свої кандидатури на цих виборах. Таким чином Євросоюз попереджає про можливі наслідки для учасників російського виборчого процесу на окупованих територіях.

В Україні позиція Києва аналогічна: Міністерство закордонних справ раніше заявило, що російські вибори на тимчасово окупованих територіях не мають юридичних наслідків та не можуть змінити належність українських земель.

Крім ситуації на окупованих територіях, Віганд розкритикував проведення виборів безпосередньо в Росії. Представник Єврокомісії заявив про подальше погіршення умов для політичної конкуренції та посилення тиску на опозиційні сили та громадянське суспільство.

У Брюсселі також звернули увагу на відсутність запрошення для спостерігачів ОБСЄ, розцінивши це як недотримання Росією міжнародних зобов'язань.

При цьому Євросоюз заявив про намір продовжувати підтримку російських правозахисників, представників громадянського суспільства та незалежних засобів масової інформації.

Російське голосування до Держдуми відбувається 18–20 вересня 2026 року. Вперше у виборах беруть участь території України, які Росія оголосила своїми після початку повномасштабної війни. Міжнародна спільнота, включаючи ЄС та Україну, не визнає російської юрисдикції над цими територіями.

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