ЄС жорстко обманув Україну з покаранням Путіна: який важливе рішення так і не прийнято

Європейський Союз підтримав обмеження на надання морських послуг для транспортування російської нафти, однак вирішив відкласти їх запровадження до узгодження дій із країнами G7

22 квітня 2026, 15:50
Клименко Елена

Європейський Союз наближається до погодження 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували ухвалити ще до чергової річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас у процесі узгодження документ зазнав коригувань, про що повідомляє Reuters.

Однією з ключових змін стало рішення не вводити негайну повну заборону на надання морських послуг для транспортування російської нафти. Саме цей пункт розглядався як один із найжорсткіших у новому санкційному пакеті, однак його реалізацію тимчасово відклали.

Посли країн ЄС погодили обмеження в принципі, проте дійшли висновку, що остаточне впровадження потребує додаткової координації з партнерами з "Великої сімки" (G7). Таким чином, рішення залишається на етапі політичного узгодження без негайного запуску.

Якщо така заборона все ж набуде чинності, вона може суттєво змінити чинну систему цінового контролю на російську нафту. Йдеться про механізм, запроваджений країнами G7 у 2022 році, який дозволяє постачання російської нафти через третіх посередників із використанням західних страхових і транспортних послуг, якщо ціна не перевищує встановлений ліміт.

Згодом цей "ціновий поріг" був знижений до 44,10 долара за барель, однак без участі Сполучених Штатів, що ускладнило досягнення повної єдності всередині коаліції.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун прокоментував політику Олександра Лукашенка, зазначивши, що його дії на кордоні супроводжуються гучною риторикою, за якою стоять страх перед Кремлем і спроби послабити санкційний тиск.



