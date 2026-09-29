ЄС знову береться за українське питання: яку країну переконуватимуть зняти блокаду

У вівторок, 29 вересня, країни Євросоюзу знову спробують розблокувати подальший поступ України у переговорах щодо вступу до ЄС. Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) розгляне результати скринінгу переговорних кластерів 2 та 3. Про це повідомляє "ЄП" у Брюсселі з посиланням на джерела у Раді ЄС.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Українське питання має стати першим на порядку денному засідання COELA. Представники держав-членів ЄС знову обговорять результати оцінки за двома напрямками переговорів – кластером 2 "Внутрішній ринок" та кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Саме затвердження результатів цього скринінгу необхідне подальшого просування переговорного процесу відкриття відповідних кластерів.

Проте рішення щодо України поки що залишається заблокованим через позицію Угорщини. Будапешт виступає проти подальшого просування окремих етапів переговорів України щодо вступу до ЄС, тому країнам-членам доводиться повертатися до цього питання на засіданнях робочої групи.

За інформацією джерел, представники держав ЄС і цього разу намагатимуться переконати Угорщину погодитись з відкриттям кластерів 2 та 3 для України.

Після розгляду українського питання робоча група окремо перейде до результатів скринінгу тих самих двох кластерів для Молдови.

Таким чином, засідання 29 вересня стане черговою спробою країн ЄС знайти рішення, яке дозволить просунути Україну далі у переговорному процесі. Поки що остаточної згоди щодо двох кластерів не досягнуто.

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