Європа переходить до кардинальних дій: озвучено ультиматум про фінансування України

Лідери семи країн Європейського Союзу закликали партнерів невідкладно розглянути пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Reuters повідомляє, що це звернення надійшло від керівників Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції до президента Ради ЄС Антоніо Кості та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Фото: з відкритих джерел

У листі зазначається, що допомога Україні у її боротьбі за незалежність та свободу є не лише моральним обов’язком ЄС, а й прямим інтересом самих європейських держав. Лідери країн підкреслили необхідність якнайшвидше просувати пропозиції Єврокомісії щодо використання коштів із заблокованих російських активів для надання Україні репараційного кредиту. Такий крок вони вважають ключовим для підтримки стійкості України у війні проти російської агресії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером 6 грудня, наголосила, що фінансова підтримка України є важливою не лише для країни, але й для безпеки всього європейського континенту. Вона також повідомила, що питання про використання російських активів буде обговорюватися на засіданні Європейської ради 18 грудня.

За інформацією The Economist, надання Україні репараційного кредиту багато в чому залежить від здатності великих держав ЄС переконати Бельгію дійти згоди з Комісією. Ситуація описується як своєрідна “боротьба Брюсселя проти Брюсселя”, адже кожна держава та інституція ЄС мають власні позиції та інтереси, що впливають на швидкість ухвалення рішення.

