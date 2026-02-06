logo_ukra

Європа підставляє плече Путіну: союзник України видав термінову заяву
НОВИНИ

Європа підставляє плече Путіну: союзник України видав термінову заяву

Міністр закордонних справ Литви очікує на ефективність 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ

6 лютого 2026, 13:10
Автор:
Клименко Елена

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Будріс висловив думку, що Сполучені Штати у питанні санкцій проти Росії діють більш рішуче, ніж країни Європейського Союзу. За його словами, ЄС слід посилити обмежувальні заходи щодо Москви, щоб ефективніше тиснути на Кремль. Будріс висловив сподівання, що наступний, двадцятий пакет санкцій Євросоюзу буде "амбітним" і спрямований на те, щоб змусити Росію змінити свою поведінку.

Європа підставляє плече Путіну: союзник України видав термінову заяву

Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю литовському громадському мовнику LRT він зазначив: незважаючи на критику на адресу США, саме вони демонструють активніші дії у сфері санкцій проти РФ. На думку міністра, ключем до світу є економічний тиск на країну-агресора.

"Не Україна має відчувати тиск. Українці вже зробили все можливе: вони відкриті для переговорів і активно ведуть їх до Абу-Дабі. Слід концентрувати зусилля на вплив на президента Путіна", – наголосив він.

Будріс також зазначив, що обмеження щодо країн, які продовжують співпрацювати з Росією, можуть змінити рішення Кремля. За його словами, міжнародна солідарність і санкційний тиск важливіша за будь-які поступки Україні.

Нещодавно Європа провела моделювання можливого вторгнення Росії до Литви, результати якого були тривожними. Так, Німеччина організувала навчання, яке показало, як Москва за лічені дні могла б досягти своїх цілей у регіоні. Однак, за словами литовського контрадмірала Гедрюса Пременецькаса, начальника штабу оборони країни, реальні погрози можна відвернути. Литва та її союзники мають достатньо даних розвідки для запобігання негативному сценарію, а власні збройні сили здатні ефективно протистояти обмеженим загрозам, зокрема, у регіоні Маріямполе.

Портал "Коментарі" вже писав , що Російські війська зміцнили свої позиції на північних околицях Мирнограду та Покровська в Донецькій області, зайнявши стратегічні висоти, що суттєво ускладнило діяльність українських оборонних підрозділів та логістичних ланцюгів. Про це під час телемарафону повідомив начальник відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Польовий.



