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Фіцо раптово наказав відновити військові зв'язки з Путіним: Словацька опозиція приголомшила реакцією

Уряд Роберта Фіцо пояснює відновлення контактів прагненням до прагматичного діалогу з РФ, але опозиція вбачає в цьому переваги для Кремля

9 жовтня 2026, 15:05
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Клименко Елена

Після чотирирічної перерви Словаччина відновлює військово-дипломатичні відносини з Росією. Братислава вже направила до Москви двох представників військового корпусу, а в самій Словаччині очікують на призначення російського військового аташе. Рішення уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо викликало критику з боку опозиції. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Фіцо раптово наказав відновити військові зв'язки з Путіним: Словацька опозиція приголомшила реакцією

Фото: з відкритих джерел

Посаду військового аташе Словаччини в Москві обійме бригадний генерал Славомір Ставіарський. Його заступником стане полковник Іво Гахір. Водночас у Братиславі очікують на прибуття російського представника. За інформацією видання, ним може стати 46-річний Максим Вережан — офіцер військово-морського флоту РФ, який раніше працював у російському посольстві в Римі, а останніми роками перебував у Москві.

У Міністерстві закордонних справ Словаччини пояснили відновлення роботи військових аташе прагненням повернутися до прагматичного діалогу з Росією. Рішення ухвалили в межах домовленостей Фіцо з Москвою.

У словацькій опозиції вважають, що відновлення військово-дипломатичних контактів може створити більше переваг для Росії, ніж для самої Словаччини.

Депутат опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валашек заявив, що словацький військовий представник навряд чи матиме доступ до важливої інформації в Москві. Натомість російський аташе в Братиславі, за його словами, зможе використовувати своє становище для поширення дезінформації та впливу на громадську думку.

"Тоді як російський аташе отримає можливість брати участь у дезінформаційних операціях та впливати на громадську думку в Словаччині", — наголосив Валашек. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається домогтися від Сполучених Штатів послаблення санкцій у межах переговорів про можливе енергетичне перемир’я з Україною. Водночас Москва прагне пов’язати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з перемир’ям у Чорному морі.  



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