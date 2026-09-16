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Гібридні атаки Росії не припиняються: до якого радикального кроку Каллас закликала ЄС

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила про необхідність тіснішого обміну розвідданими та координації дій країн ЄС на тлі російських гібридних атак

16 вересня 2026, 08:23
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Кравцев Сергей

Європейському Союзу необхідно значно посилити співпрацю у сфері розвідки, захисту критичної інфраструктури та протидії гібридним загрозам. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Дипломатична служба Європейського союзу.

Гібридні атаки Росії не припиняються: до якого радикального кроку Каллас закликала ЄС

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За словами Каллас, європейським державам слід активніше обмінюватися розвідувальною інформацією і спільно реагувати на загрози, що виникають. Вона наголосила, що характер гібридних атак потребує більш тісної взаємодії між країнами-членами ЄС та відповідними європейськими структурами.

"Ми повинні посилити обмін розвідданими, захист критичної інфраструктури та нашу здатність протистояти гібридним атакам", — заявила Каллас.

Євродипломат пов'язав необхідність посилення співпраці з активністю Росії. За оцінкою європейської сторони Москва використовує гібридні методи впливу, спрямовані на країни Європи.

Під поняття гібридних загроз можуть потрапляти дії у різних сферах – від кібератак та втручання в інформаційний простір до спроб на критичну інфраструктуру та інші стратегічно важливі об'єкти.

Каллас закликала європейські держави не допускати, щоб страх перед можливими атаками впливав на ухвалення політичних рішень.

"Путін – хрестоматійний хуліган", — заявила голова дипломатії ЄС, додавши, що, за її словами, російські гібридні атаки спрямовані на залякування європейських суспільств та створення сумнівів щодо необхідності реагування.

У ЄС на тлі війни Росії проти України продовжується обговорення подальшого зміцнення оборонної та безпекової співпраці. Одним із напрямків стає тісніша координація розвідувальної інформації та захист критично важливої інфраструктури.

Конкретних нових заходів та термінів їх реалізації Каллас у своїй заяві не назвала.

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Джерело: https://www.eeas.europa.eu/eeas/statement-high-representativevice-president-kaja-kallas-european-parliament-joint-debate-russias_en
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