Каллас розкрила мету російського удару біля польського кордону

Удар Росії залізничним складом на станції поблизу польського кордону був спрямований не лише проти української інфраструктури. На думку високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, Москва таким чином намагалася надіслати сигнал західним державам.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Каллас заявила, що метою атаки могло бути залякування країн Заходу, які продовжують підтримувати Україну та демонструвати свою солідарність до поїздок до країни.

"На мій погляд, це очевидна спроба залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну і не їздили туди демонструвати свою підтримку", — сказала вона.

За словами представниці ЄС, подію слід розглядати саме як сигнал західного світу. Москва, як вважає Каллас, розраховує домогтися зміни поведінки європейських держав не лише військовими ударами безпосередньо по Україні, а й створенням відчуття, що подальша допомога Києву стає надто ризикованою.

При цьому Каллас підкреслила: можливості та наміри Росії значно ширші за одну конкретну атаку. За її словами, Захід не повинен дозволити Москві досягти поставленої мети через тиск і залякування.

"Ми повинні залишитися непохитними в цьому питанні", — заявила вона.

Особливої гостроти ситуації надає близькість місця удару до польського кордону. Будь-які атаки в західних регіонах України неминуче підвищують увагу сусідніх держав НАТО, оскільки наслідки війни виявляються дедалі ближчими до території альянсу.

Заява Каллас фактично переводить подію з категорії чергового удару по українській транспортній інфраструктурі в ширший контекст протистояння Росії та Заходу. Якщо її оцінка вірна, Москва намагається вплинути не лише на українську логістику, а й безпосередньо на політичну волю європейських країн.

У ЄС при цьому дають зрозуміти: розраховувати на відмову від підтримки Києва під тиском загроз Захід не має наміру. Принаймні саме такий сигнал Каллас пропонує продемонструвати Москві.

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