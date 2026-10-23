Канал із Кремлем відкритий: Кошта зробив важливу заяву про переговори з Москвою

Європейський Союз зберігає можливість дипломатичного контакту з Кремлем, але не спостерігає з боку Росії готовності до змістовних переговорів щодо завершення війни проти України. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв'ю газеті Rapporteur.

Антоніу Кошта. Фото: із відкритих джерел

За словами голови Євроради, формат участі Європи у можливому мирному процесі залежатиме від характеру переговорів. У Брюсселі розглядають різні варіанти — від роботи спеціального представника до використання дипломатичних та політичних каналів зв'язку.

"Для певних переговорів ми можемо задіяти спеціального представника, а також дипломатичні чи політичні канали", — пояснив Кошта.

При цьому він наголосив, що ЄС не має наміру заважати мирним зусиллям президента США Дональда Трампа або вступати з Вашингтоном у конкуренцію.

Раніше керівник апарату Кошти Педро Лорті, за інформацією, встановив закритий дипломатичний канал зв'язку з Кремлем. Відповідаючи на запитання щодо його подальшої роботи, голова Євроради заявив, що канал залишається відкритим.

Однак наявність контакту, за його словами, ще не означає готовності російської сторони до реальних домовленостей. Кошта зазначив, що Москва знає, як вийти на обговорення припинення вогню, захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури.

"Але скажіть, чи бачили ви якісь ознаки того, що Росія хоче вести такі переговори всерйоз?", — запитав він.

Заява прозвучала на тлі обговорень можливого призначення європейського представника для участі у переговорах щодо завершення війни. У Брюсселі поки що не визначилися з остаточним форматом такої участі.

Таким чином, ЄС зберігає дипломатичні можливості, але наголошує: подальші кроки залежатимуть не лише від організації переговорного процесу, а й від того, чи виявить Москва реальну готовність обговорювати припинення бойових дій та захист цивільних об'єктів.

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