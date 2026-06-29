Країна ЄС вразила заявою про закупівлю газу у РФ: яку страшну проблему виявили

У Європейському Союзі знову заговорили про доцільність перенесення повної відмови від російського скрапленого природного газу. Частина європейських експертів вважає, що надто швидка заборона може створити нові ризики для енергетичної безпеки та посилити залежність від альтернативних постачальників, насамперед зі США.

Фото: з відкритих джерел

Таку позицію висловив керівник порту Більбао Іван Хіменес. За його словами, Європа має поступово скорочувати закупівлі російського СПГ, не допускаючи різких кроків, які можуть негативно вплинути на енергетичний ринок.

"Я вважаю, що зараз не той момент, щоб припиняти постачання газу з Росії, адже це може створити дуже серйозні проблеми для Європейського Союзу. Нам потрібно бути більш стійкими", – зазначив він.

Хіменес також припустив, що Вашингтон зацікавлений у повній відмові Європи від російського газу, адже це відкриє додаткові можливості для американських експортерів. Водночас він звернув увагу, що російський СПГ наразі коштує дешевше за американський.

Попри це, уряд Іспанії дотримується іншої позиції. Міністерка енергетики Сара Аагесен Муньйос заявила, що Євросоюз не повинен відкладати запровадження обмежень. Вона пояснила, що тимчасове збільшення імпорту російського газу було пов'язане із нестабільністю світового ринку через війну в Ірані.

"Я ще раз наголошую: так, ми вважаємо, що це можливо, і з 1 січня Європа має повністю відмовитися від російського газу", – сказала посадовиця.

Сьогодні основні обсяги російського газу надходять до Європи у вигляді СПГ із проєкту "Ямал СПГ". За даними аналітиків, упродовж перших п'яти місяців 2026 року підприємство експортувало 8,7 мільйона тонн скрапленого газу, а одним із головних центрів його прийому залишається порт Більбао.

Портал "Коментарі" вже писав, що за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка повністю внесли визначену судом заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. Інформацію про це оприлюднили журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на власні джерела.