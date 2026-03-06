Кремль планує активне втручання у парламентські вибори в Угорщині, заплановані на квітень 2026 року, з метою забезпечити перемогу прем’єр-міністра Віктора Орбана, повідомляє видання VSquare, посилаючись на джерела у європейських службах безпеки. За даними журналістів, цю операцію безпосередньо курує перший заступник голови адміністрації РФ Сергій Кирієнко, якого ЗМІ називають "архітектором усієї системи політичного впливу Росії" як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

Фото: з відкритих джерел

У статті зазначається, що протягом останніх двох років Кирієнко суттєво розширив свої повноваження і почав розглядати закордонні вибори як інструмент для зміцнення політичного впливу Москви. Зокрема, саме він стояв за операцією втручання у президентські вибори Молдови 2024 року. Тепер Кирієнко готує подібну кампанію в Угорщині, співпрацюючи з керівником Головного управління стратегічного партнерства та співробітництва Вадимом Тітовим.

Росія планує залучити до операції спеціалістів із маніпуляцій у соціальних мережах, які мають зв’язок із військовою розвідкою ГРУ. За даними видання, команду можуть скласти приблизно три особи, які працюватимуть із російського посольства в Будапешті, використовуючи дипломатичні або службові паспорти, що дозволить уникнути юридичного переслідування.

Крім того, центральноєвропейські джерела повідомляють, що угорська оперативна група Кирієнка активно контактує з агентами передвиборчої кампанії, пов’язаними з урядом Орбана. Це свідчить про ретельно сплановану координацію дій для впливу на політичний процес у країні. Відтак, аналітики застерігають про потенційно масштабне зовнішнє втручання, яке може суттєво змінити результати виборів і посилити проросійські тенденції в угорській політиці.

Портал "Коментарі" вже писав, що генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула різко розкритикував політику Сполучених Штатів щодо відсутності ранніх постачань винищувачів Україні під час тривалого конфлікту з РФ.