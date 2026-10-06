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Литва відкриває шлях для ядерної зброї та військ союзників: Сейм зробив перший крок

Парламент країни підтримав зміну Конституції, яка знімає заборону, що діє. Остаточне рішення може бути ухвалене вже у січні

6 жовтня 2026, 15:12
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Кравцев Сергей

Сейм Литви зробив перший крок до скасування конституційної заборони на розміщення в країні ядерної зброї та іноземних військових баз. У першому читанні депутати підтримали відповідні зміни, повідомляє LRT.

Литва відкриває шлях для ядерної зброї та військ союзників: Сейм зробив перший крок

Литва. Фото: з відкритих джерел

Ініціативу схвалили 106 парламентарів. Проти проголосували 18 депутатів, ще шестеро утрималися. Однак для набрання змін потрібне друге, остаточне голосування.

Відповідно до встановленої процедури, воно може відбутися не раніше як за три місяці. Речник Сейму Юозас Олекас заявив, що фінальний розгляд поправок заплановано на 12 січня наступного року. Для прийняття рішення потрібно не менше 94 голосів із 141.

Олекас вважає, що зміна Конституції дозволить посилити обороноздатність Литви та підвищити ефект військового стримування. За його словами, усунення заборони, що діє, також дозволить країні відмовитися від юридичних обмежень, які відрізняють її від інших держав Євросоюзу і НАТО.

Наразі стаття 137 Конституції Литви забороняє розміщення на території країни зброї масового знищення, а також військових баз іноземних держав. У разі остаточного схвалення поправки цю норму буде повністю виключено із основного закону.

Таким чином, після завершення процедури у Конституції не залишиться прямої заборони на розміщення таких об'єктів. Це, зокрема, розширить юридичні можливості військової співпраці з союзниками.

При цьому сама поправка ще не означає автоматичного розміщення у Литві ядерної зброї чи іноземних баз. Для цього будуть потрібні окремі політичні рішення та відповідні домовленості.

Остаточне голосування у січні стане ключовим етапом. Саме тоді стане зрозумілим, чи отримає ініціатива необхідну конституційну більшість.

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Джерело: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/3074123/pirmas-zingsnis-seimas-palaike-branduoliniu-ginklu-draudimo-isbraukima-is-konstitucijos?srsltid=AU7gw4UdrqtMOXkZy3_dXykszKlIZK4ejRO4jkr0wd6EW4GdP8wEWR00
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