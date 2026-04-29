Мадяр заговорив мовою ультиматумів про зустріч із Зеленським: названо місце і тему перемовин

Майбутній очільник уряду Угорщини Петер Мадяр заявив про намір організувати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на початку червня. Для переговорів він запропонував місто Берегове на Закарпатті, яке, на його думку, може стати символічним майданчиком для оновлення українсько-угорського діалогу та обговорення чутливих питань двосторонніх відносин. Про свої плани політик повідомив у Facebook після перемовин із мером Берегового Золтаном Баб’яком.

Він наголосив, що головна ідея майбутньої зустрічі полягає у "перезапуску" співпраці між Києвом і Будапештом та формуванні нової основи для дипломатичних відносин.

Окрему увагу Мадяр приділив темі прав угорської національної меншини в Україні. Він заявив про необхідність гарантувати етнічним угорцям на Закарпатті повноцінні культурні та мовні можливості, а також припинити обмеження, які, за його словами, існують уже понад десятиліття. Водночас політик визнав, що кроки, які Україна зробила у 2025 році у сфері освіти, є позитивними, але недостатніми для повного вирішення проблеми.

Також він зазначив, що очікує офіційного підтвердження та запрошення з боку української влади для проведення зустрічі саме в Береговому. На його думку, прямий діалог на території Закарпаття може сприяти швидшому досягненню компромісів у складних питаннях.

Раніше президент Володимир Зеленський коментував політичні зміни в Угорщині та підкреслював, що Україна готова будувати конструктивні відносини з новим урядом за умови взаємної поваги та врахування національних інтересів обох держав.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 29 квітня російські війська знову здійснили повітряну атаку на південь України, під ударом опинилася Одеська область, зокрема Ізмаїльський район. Про це повідомили в оперативному штабі Ізмаїльської районної державної адміністрації.