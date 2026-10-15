Мадяр зробив різку заяву про майбутнє існування України: деталі приголомшують

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вважає, що вступ України до Європейського Союзу не відбудеться найближчим часом, адже цей процес може потребувати тривалих переговорів і виконання численних умов. Про це він заявив журналістам перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.

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За словами угорського прем’єра, 16 жовтня він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у межах саміту європейських лідерів. Мадяр припустив, що їхня розмова триватиме приблизно 10–15 хвилин. Він також висловив сподівання, що у відносинах Будапешта та Києва вдасться відкрити нову сторінку. Зокрема, угорський політик хотів би в майбутньому відвідати Берегове та зустрітися з представниками угорської громади Закарпаття.

Водночас Мадяр наголосив, що наразі немає конкретної дати, коли Україна могла б приєднатися до ЄС. Як приклад він навів одну з країн Західних Балкан, яка веде переговори про вступ уже близько 15 років, але досі не наблизилася до членства настільки, як очікувалося.

"Ми віримо у вступні переговори, які засновуються на заслугах. І ми бачимо, що дедалі більше людей в Європі поділяють таке бачення", — заявив угорський прем’єр.

Він також відкинув ідеї так званого часткового, тимчасового або паралельного членства України в Євросоюзі. За словами Мадяра, країна має отримати повноправне членство, однак для цього може знадобитися значний час.

"Ми віримо у справжнє членство, але для цього може знадобитися 15 або 20 років", — наголосив політик.

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