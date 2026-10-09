Майже на 5 році великої війни: за що ЄС заплатив Росії рекордні €7,9 млрд

Європейський Союз продовжує закуповувати значні обсяги російського скрапленого природного газу, попри політичні суперечки щодо енергетичної залежності від Москви. За підсумками перших дев’яти місяців 2026 року імпорт СПГ з арктичного проєкту "Ямал LNG" досяг рекордних 12,18 млн тонн. За ці поставки європейські покупці заплатили близько 7,88 млрд євро.

Євро. Фото: з відкритих джерел

Такі цифри демонструють масштаб торгівлі російським газом на європейському ринку навіть на тлі повномасштабної війни Росії проти України та зусиль ЄС зі скорочення енергетичної залежності від РФ.

"Ямал LNG" — великий проєкт із виробництва скрапленого природного газу на російському арктичному півострові Ямал. Після виробництва газ охолоджують до рідкого стану, що дозволяє транспортувати його морськими танкерами на далекі відстані, зокрема до європейських терміналів.

На відміну від трубопровідного газу, скраплений природний газ може постачатися морем, а його маршрути залежать від логістики, доступності терміналів і комерційних контрактів. Саме тому імпорт СПГ залишається окремим напрямом дискусії про енергетичну політику Євросоюзу.

Водночас рекордні обсяги закупівель порушують питання про те, наскільки швидко Європа здатна зменшити надходження російських енергоресурсів і які економічні наслідки матиме подальша відмова від них.

Зазначена сума – приблизно 7,88 млрд євро – характеризує вартість імпортованого газу за вказаний період. Вона не є автоматично еквівалентною чистому прибутку російських компаній, адже не враховує всіх витрат, податків і фінансових умов постачання.

Рекордний показник за січень-вересень 2026 року знову привертає увагу до суперечності між прагненням ЄС обмежувати енергетичні доходи Росії та збереженням попиту на її газ на європейському ринку.

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