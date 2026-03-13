На Україну остаточно наплюють: на Заході попередили про нову невирішену проблему ЄС

Європейський Союз готується до можливої нової хвилі біженців, що тікатимуть через війну та нестабільність в Ірані. Чотири міністри міграції у коментарі для Politico підкреслили, що ЄС сподівається, що правила, над якими блок працював роками, витримають це випробування.

Заступник міністра міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес зазначив, що ЄС "не може ігнорувати можливість нової кризи біженців". Він наголосив, що подібна ситуація "може перевірити ефективність нових правил блоку, і до цього ми маємо бути готовими". Агентство ЄС з питань надання притулку додало, що навіть часткова дестабілізація в Ірані, країні з населенням близько 90 мільйонів людей, "може спричинити безпрецедентні за масштабами пересування біженців".

У виданні Politico нагадали, що у 2015 році Європу накрила хвиля мігрантів із Сирії, коли понад мільйон людей шукали притулку. Тоді поспішні спроби ЄС впоратися з кризою виявили глибокі розбіжності між країнами-членами. Після цього блок роками реформував свою міграційну політику, запровадивши більш рівномірний розподіл біженців між державами та прискоривши депортацію тих, хто не отримав статусу притулку.

Міністр міграції Нідерландів Барт ван ден Брінк, який нещодавно обійняв посаду, наголосив, що нині ЄС демонструє більшу солідарність та готовність до співпраці, особливо у сфері міграції, яка стала одним із ключових пріоритетів у політичному порядку денному. Він додав: "Ми побачимо, як розвиватимуться події, якщо [міграційна політика ЄС] знову опиниться під тиском".

