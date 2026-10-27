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"Не було узгоджено": прем’єрка Данії ультимативно висловилася про переговори з Путіним

Метте Фредеріксен підкреслила, що європейські країни мають зберігати єдність і узгоджено формувати спільну позицію у відносинах із Росією

27 жовтня 2026, 15:40
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Клименко Елена

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила скептицизм щодо самостійної ініціативи Норвегії та Фінляндії провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. За її словами, цей контакт не був узгоджений з іншими європейськими лідерами. Про це вона заявила данському мовнику DR, повідомляє The Guardian.

"Не було узгоджено": прем’єрка Данії ультимативно висловилася про переговори з Путіним

Фото: з відкритих джерел

Фредеріксен наголосила, що наразі не бачить ознак готовності Росії до мирних відносин із Європою. Вона звернула увагу як на гібридні дії Москви проти європейських країн, так і на продовження російських атак в Україні.

"Я не бачу ознак, що Росія прагне миру з Європою — ні в гібридній війні, яка відбувається щодня, ні в Україні, де вони щодня здійснюють жорстокі та агресивні атаки. Я вірю, що Європа має зберігати єдність, а не виступати поодинці", — заявила данська прем’єрка.

Вона також зауважила, що їй незрозуміло, якого результату Норвегія та Фінляндія розраховують досягти завдяки прямому контакту з російським президентом.

За словами Фредеріксен, європейські лідери вже неодноразово наголошували на необхідності узгодженої політики щодо Москви. Вона нагадала, що раніше представники європейських країн застерігали від самостійних поїздок до Росії та окремих переговорів із Кремлем без координації з партнерами.

"Ми раніше наголошували — дуже чітко від імені решти Європи — щоразу, коли інші діяли самостійно і відправлялися до Москви, що вкрай важливо нам, європейцям, виступати у єдності. Це є тим, за що багато з нас боролися усі ці роки", — підкреслила Фредеріксен. 

Портал "Коментарі" вже писав, що уряд України готує державний бюджет на 2027 рік з урахуванням продовження повномасштабної війни. Тому основними напрямами фінансування залишатимуться безпека й оборона. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр фінансів Сергій Марченко.



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