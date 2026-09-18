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Нова допомога від ЄС Україні вже в дорозі: Фон дер Ляєн зробила важливу заяву

Фон дер Ляєн оголосила про термінове фінансування, а Брюссель задумав спільну систему ППО - в ЄС хочуть об'єднати український бойовий досвід та європейські технології

18 вересня 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Європейський союз направить Україні додаткові 3,3 млрд євро на закупівлю ракет та безпілотників. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, кошти мають надійти Києву вже у п'ятницю, 18 вересня.

Нова допомога від ЄС Україні вже в дорозі: Фон дер Ляєн зробила важливу заяву

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Фон дер Ляєн наголосила, що нинішнього рівня підтримки недостатньо. Вона нагадала, що раніше ЄС схвалив фінансування систем Patriot у рамках механізму кредиту для підтримки України, проте тепер має намір розширити допомогу у сфері протиповітряної оборони та ударних коштів.

Паралельно Брюссель розглядає новий формат співробітництва із Києвом. Йдеться про використання засобів механізму SAFE, що залишилися, для запуску спільних оборонних проектів ЄС та України. Ініціатива має пов'язати український досвід ведення сучасної війни з європейськими виробничими можливостями та технологіями.

Одним із ключових напрямків може стати розробка європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. За словами голови Єврокомісії, за основу планують взяти спільну протибалістичну систему Freya.

"Ми хочемо спільно розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони", — заявила фон дер Ляєн, наголосивши на необхідності об'єднати українські інновації та бойовий досвід із промисловим потенціалом Європи.

Новий пакет з'являється на тлі російських ракетних і дронових атак по Україні. У Брюсселі розраховують, що додаткове фінансування дозволить Києву швидше закуповувати необхідні засоби ураження та зміцнювати захист критичної інфраструктури.

Таким чином, йдеться не лише про разову фінансову допомогу. ЄС одночасно обговорює довгострокову модель військово-промислового співробітництва з Україною, яка може включати спільну розробку озброєнь та систем ППО.

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