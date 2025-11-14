Орбан буде судитися з ЄС через категоричне рішення щодо РФ: деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про плани уряду подати позов проти ЄС через рішення блоку поступово відмовитися від імпорту російського газу, повідомляє Euractiv.

Фото: з відкритих джерел

"Ми не визнаємо це рішення, яке, на нашу думку, порушує європейські цінності та було ухвалене Брюсселем, щоб тиснути на національний уряд, який з ним не погоджується. Ми звертаємося до Європейського суду", — заявив Орбан.

Він також підкреслив, що рішення стосується не санкцій, а торговельної політики: для застосування санкцій потрібна одностайність у голосуванні країн-членів, тоді як для торговельних рішень достатньо більшості. Орбан уточнив, що уряд шукає й інші способи впливу на Брюссель, які не пов’язані з юридичними процедурами, але поки що не розкрив деталей.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав відмову від російського викопного палива "ударом" для країни та анонсував звернення до Суду ЄС. Крім того, в Угорщині стався вибух на нафтопереробному заводі, який постачає нафту з Росії, що додатково ускладнило енергетичну ситуацію.

Крім того, в Угорщині стався вибух на нафтопереробному заводі, який отримує російську нафту. Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з Орбаном Дональд Трамп розглядав можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти та газу через відсутність морського виходу країни.

