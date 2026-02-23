logo_ukra

Орбан вивів із себе ЄС: соратрику Путіна озвучили категоричну претензію

Каллас наголосила, що перебої з постачанням російської нафти через трубопровід "Дружба“ зовсім не пов’язані з 20-м пакетом санкцій

23 лютого 2026, 11:55
Клименко Елена

Європейський Союз очікує від Угорщини пояснень, чому вона пов’язує підтримку санкцій проти Росії з питаннями, які до них не стосуються. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Орбан вивів із себе ЄС: соратрику Путіна озвучили категоричну претензію

"Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої війни. Тож, звичайно, обговорення пакету санкцій відбудеться, але, як ви знаєте, сьогодні прогресу не буде, хоча ми наполягатимемо на вирішенні цього питання", – зазначила Каллас. 

Вона додала, що ЄС докладає максимум зусиль для ухвалення 20-го пакету санкцій і активно взаємодіє з державами-членами, які підтримують пришвидшення процесу, а також намагається переконати країни, що блокують його впровадження.

"Ми почули кілька дуже сильних заяв від Угорщини, тому сьогодні, на жаль, не бачу можливості, щоб вони змінили свою позицію", – констатувала Каллас. 

Вона підкреслила, що труднощі, з якими стикається Угорщина, зокрема перебої з постачанням російської нафти через трубопровід "Дружба", "зовсім не пов’язані з 20-м пакетом санкцій".

Висока представниця ЄС також повідомила, що готова вислухати аргументи Угорщини на поточній зустрічі міністрів закордонних справ, щоб зрозуміти позицію країни та знайти компроміс. Попри складнощі, ЄС продовжує роботу над санкційним пакетом та прагне його якнайшвидшого ухвалення для посилення тиску на Москву.

Портал "Коментарі" вже писав, що наразі Україна не здатна розпочати активну деокупацію своїх територій, заявив президент України Володимир Зеленський і назвав основні причини цього в інтерв’ю ВВС.



