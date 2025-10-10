Озвучено несподіваний прогноз допомоги Україні після перемоги Бабіша у Чехії: деталі

На парламентських виборах у Чехії перемогла популістська партія ANO на чолі з Андреєм Бабішем. Це викликало певне занепокоєння щодо того, чи не вплине нова політична ситуація на підтримку України. Однак, як зазначив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, серйозних причин для тривоги немає.

На думку експерта, Бабіш справді може пригальмувати деякі ініціативи, пов’язані з громадянською підтримкою України, наприклад, збір коштів на закупівлю боєприпасів. Такі дії мають здебільшого символічне та гуманітарне значення і здійснюються не урядом, а громадянами. Водночас він навряд чи піде на згортання масштабніших проєктів, які стосуються військово-промислового комплексу Чехії.

Як пояснює Жовтенко, чеська оборонна промисловість може залишитися важливим постачальником для української армії. Оплата таких замовлень, найімовірніше, надходитиме з фондів Європейського Союзу, створених для підтримки України. Відмова від участі у цьому процесі означала б втрату вигідних контрактів, робочих місць і доходів для Чехії. А це — вже прямий удар по економіці та виборцях, які підтримали партію Бабіша.

Крім того, президент Чехії Петро Павел залишається відкритим союзником Києва, тож на рівні міждержавних відносин суттєвих змін не прогнозується. Сам Бабіш, за оцінками експерта, також не зацікавлений у погіршенні соціально-економічної ситуації в країні, адже йому потрібно зберегти довіру електорату.

