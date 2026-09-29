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П'ять країн ЄС планують з 2027 року висилати за межі блоку мігрантів: деталі

Данія, Німеччина, Австрія, Греція та Нідерланди хочуть запустити нову схему депортації вже у 2027 році

29 вересня 2026, 09:53
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Кравцев Сергей

П'ять країн Євросоюзу мають намір у першій половині 2027 року почати відправляти мігрантів, які отримали відмову у наданні притулку, до держав за межами ЄС. Про це заявив міністр міграції Греції Танос Плевріс в інтерв'ю Politico.

П'ять країн ЄС планують з 2027 року висилати за межі блоку мігрантів: деталі

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

В ініціативі беруть участь Данія, Австрія, Греція, Німеччина та Нідерланди. За словами Плевріса, першою державою, з якою може бути укладена відповідна угода, стане Руанда. Також серед потенційних напрямів розглядаються Уганда та Узбекистан.

Грецький міністр розраховує, що система вийде на повну потужність у другій половині 2027 року. Це збігається з початком головування Греції у Раді ЄС у липні.

Плевріс наголосив, що не йдеться про створення закритих центрів для мігрантів за межами Європи. За його словами, людина, якій остаточно відмовили у притулку, має або повернутися до країни походження, або бути направлена до третьої країни.

"Ми не говоримо про центри в тому сенсі, що особу, якій відмовлено у наданні притулку, відправляють у закритий центр у третій країні", — пояснив міністр.

За інформацією двох дипломатів ЄС, першою угодою може стати домовленість із Руандою. Як аргумент на користь обраних держав Плевріс назвав наявність там значної кількості мігрантів та інфраструктури для їхнього розміщення.

При цьому п'ять країн Європи ще обговорюють з міжнародними організаціями механізми контролю за дотриманням прав людини. За словами Плевріса, відповідальність за програму залишиться на самих державах ЄС.

Графік запуску ініціативи поки що виглядає амбітним: деталі угод, юридичні механізми та умови перебування мігрантів ще не визначені. Паралельно, Данія заявила про плани до кінця 2027 року відправляти людей без законних підстав для проживання в ЄС до репатріаційного центру за межами Союзу.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/send-rejected-asylum-seekers-out-of-eu-asap-urges-greek-minister/
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