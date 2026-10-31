Сікорський зробив заяву про російський газ у Європі: який ультиматум має виконати Кремль

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із жорсткою заявою щодо майбутнього відносин Європи з Росією. На його думку, Москва не повинна розраховувати на повернення до масштабних постачань енергоресурсів до Європи, доки триває війна проти України. Про це повідомляє Reuters.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 Сікорський також закликав якнайшвидше домогтися припинення вогню в Чорному морі. Це дозволило б забезпечити безпечний рух суден із зерном, яке експортується як Україною, так і Росією.

Польський міністр підкреслив, що продовольство необхідне державам Глобального Півдня, тому питання безпеки морських перевезень потребує термінових рішень.

"Я висловився за вживання термінових заходів, оскільки народам країн Глобального Півдня потрібне це зерно", — заявив він.

Окремо Сікорський звернув увагу на необхідність участі України у будь-яких переговорах щодо припинення війни. За його словами, Європа також має у своєму розпорядженні інструменти впливу на ситуацію і не повинна залишатися осторонь дипломатичного процесу.

Особливо жорсткою стала позиція польського міністра щодо російських енергоносіїв. Він фактично пов'язав можливість повернення Москви на європейський енергетичний ринок із досягненням справедливого завершення війни. Раніше Європа була одним із найприбутковіших напрямів російського енергетичного експорту.

Тим часом переговори про припинення війни продовжуються за посередництва США, проте дати наступного тристороннього раунду за участю України, Росії та Сполучених Штатів поки що не визначені.

29 жовтня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що проведення зустрічі залежить, серед іншого, від розвитку ситуації на Близькому Сході. Володимир Зеленський раніше висловлював надію на проведення переговорів в Абу-Дабі з 6 до 10 листопада.

Україна, у свою чергу, заявляє про готовність обговорювати різні варіанти припинення вогню, включаючи повне та безумовне перемир'я. Серед пріоритетів Києва – безпека судноплавства у Чорному морі та захист енергетичної інфраструктури.

Однак перспективи швидкого завершення війни залишаються невизначеними. За оцінками Інституту вивчення війни, дії та заяви російського керівництва поки що не демонструють готовності Кремля відмовитися від досягнення своїх цілей військовим шляхом.

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