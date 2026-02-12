logo_ukra

Сіярто жорстко накинувся на Європу під час візиту до Китаю: які претензії озвучив
commentss НОВИНИ Всі новини

Сіярто жорстко накинувся на Європу під час візиту до Китаю: які претензії озвучив

Міністр знову заявив, що вступ України до ЄС нібито не відповідає інтересам Угорщини

12 лютого 2026, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що європейські лідери нібито підривають мирні ініціативи щодо України. Таку позицію він висловив під час зустрічі з китайським колегою Ван Ї у Будапешті, повідомляє "Укрінформ".

Сіярто жорстко накинувся на Європу під час візиту до Китаю: які претензії озвучив

Петер Сійярто. Фото: Reuters

За словами Сійярто, під час переговорів вони обговорювали безпекову ситуацію в Європі. Угорщина, зазначив міністр, "вдячна Китаю за його мирну позицію та зусилля задля стабільності в Україні". Водночас угорський дипломат звинуватив європейських політиків у постійному перешкоджанні мирним ініціативам.

Особливу увагу Сійярто звернув на так званий "план Зеленського з п’яти пунктів", який, на його думку, є частиною таємної угоди Брюсселя з Києвом. Міністр стверджує, що документ передбачає активну підтримку України через постачання зброї та фінансів, а також просування її вступу до ЄС у 2027 році.

"Я підкреслив Ван Ї, що угорський уряд виступає проти таких дій. Ми стоїмо на боці миру, і будь-яке продовження війни суперечить національним інтересам Угорщини, так само як і членство України в ЄС", — додав Сійярто.

Раніше угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан також критикував Брюссель і Київ, заявляючи, що їхні дії "війною" загрожують інтересам Угорщини. Приводом для останніх заяв стало висвітлення у виданні Politico ідеї "прискореного вступу України до ЄС", яку Орбан назвав "новим планом війни".

Як вже писали "Коментарі", не варто сподіватися, що амбіції Кремля обмежуються лише адміністративними межами Донецької та Луганської областей. Це хибна ілюзія, яка може дорого коштувати. Президент Росії Володимир Путін розглядає Донбас не як кінцеву мету, а лише як засіб досягнення ширших стратегічних цілей — повного контролю над Україною, включно з великими містами південного та східного регіонів. Про це у коментарі для "24 Каналу" зазначив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.



