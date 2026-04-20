У Брюсселі здивували заявою про відновлення постачання нафти через "Дружбу": деталі

У Європейській комісії утримуються від підтвердження або спростування заяв про можливе відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" 20 квітня, про що раніше повідомляв прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас у Брюсселі наголошують, що ситуація перебуває під постійним моніторингом.

Речник Єврокомісії з питань торгівлі та економічної безпеки Олоф Гілл під час брифінгу в столиці ЄС зазначив, що між усіма зацікавленими сторонами підтримується регулярна комунікація. За його словами, така взаємодія спрямована на пошук рішень, які могли б сприяти відновленню стабільного постачання нафти через зазначений маршрут.

Він підкреслив, що Єврокомісія продовжує координувати зусилля різних учасників процесу, аби поступово просувати ситуацію в конструктивному напрямку. При цьому Брюссель не навів конкретних термінів можливого відновлення роботи нафтопроводу, обмежившись загальними формулюваннями щодо триваючої роботи.

Окремо представник ЄК нагадав про зобов’язання держав-членів Євросоюзу, ухвалені наприкінці 2025 року, які стосуються фінансової підтримки України у вигляді кредитного пакета обсягом 90 мільярдів євро. За його словами, ці домовленості залишаються важливою частиною загальної політики ЄС.

Гілл також зазначив, що Європейська комісія традиційно виконує роль посередника та координатора у складних питаннях, пов’язаних із енергетикою та транзитом. Саме ця функція, за його словами, дозволяє сприяти пошуку компромісів між сторонами та поступовому розблокуванню проблемних ситуацій.

У Брюсселі підкреслюють, що їхня діяльність і надалі буде спрямована на підтримання діалогу та сприяння розвитку подій у стабільному та передбачуваному руслі.

