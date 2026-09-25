У Будапешті зробили несподівану заяву про відносини з Україною: яке питання вдалося вирішити

Угорщина та Україна змогли врегулювати частину непорозумінь, які виникли у двосторонніх відносинах останніми днями. Водночас Будапешт і Київ продовжують переговори щодо забезпечення прав угорської національної меншини на Закарпатті, зокрема у сфері освіти. Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан в інтерв’ю угорському виданню Index. Вона перебуває у Нью-Йорку, де тривають заходи в межах Генеральної Асамблеї ООН.

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За словами угорської посадовиці, останнім часом контакти між представниками двох країн стали регулярними. Зокрема, протягом одного тижня вона кілька разів проводила зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Частина переговорів відбувалася без публічного розголосу.

Орбан зазначила, що основною темою діалогу залишається ситуація з правами угорської громади на Закарпатті. За її словами, Будапешт розраховує на конкретні результати вже найближчими місяцями.

"Через питання прав угорської меншини на Закарпатті ми фактично щодня контактуємо з українським міністром закордонних справ. Ми прагнемо, щоб не пізніше жовтня з’явилися позитивні результати, зокрема щодо законопроєкту, який має врегулювати права у сфері освіти", — заявила Орбан.

Окремо міністерка розповіла про нещодавні суперечності між Києвом і Будапештом, зокрема навколо так званої "Карпатської вісімки". За її словами, сторонам вдалося обговорити ці питання та зняти частину непорозумінь.

Водночас Орбан не виключила, що Угорщина може в перспективі приєднатися до відповідного регіонального формату співпраці. Вона наголосила, що Будапешт відкритий до участі в регіональних і двосторонніх ініціативах, якщо вони відповідатимуть угорським інтересам.

При цьому, за словами міністерки, перед потенційною участю Угорщини у таких форматах необхідні консультації, попередній діалог та належна підготовка.

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