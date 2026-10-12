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У ЄЄ рознесли Трампа за новий ультиматум Україні: яку небезпеку готують США

Кая Каллас пояснила, чому вибори в Україні не варто проводити під час війни, і наголосила на необхідності тиску на Росію на тлі заяв Трампа

12 жовтня 2026, 12:00
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Клименко Елена

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що проводити вибори в Україні під час війни недоцільно. Вона підкреслила: передумовою для голосування має стати припинення вогню, а міжнародний тиск необхідно спрямувати на Росію. Заява пролунала на тлі нещодавніх закликів президента США Дональда Трампа до зміни українського лідерства. 

У ЄЄ рознесли Трампа за новий ультиматум Україні: яку небезпеку готують США

Фото: з відкритих джерел

Каллас виступила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. За її словами, конституції багатьох держав передбачають неможливість проведення виборів під час війни.

"Майже в кожній конституції є пункт про те, що вибори під час війни не проводяться. І я розумію, що, зі слів Президента Зеленського, він готовий провести вибори в разі припинення вогню якнайшвидше", — заявила європейська дипломатка.  

Каллас також звернула увагу на ризики внутрішнього політичного протистояння. Виборча кампанія неминуче посилює конкуренцію між політичними силами, тоді як Україна продовжує відбивати російську агресію. На її переконання, зараз важливо не допустити розколу суспільства.

"Тому дуже важливо зберігати єдність людей, поки тривають бойові дії", — наголосила представниця ЄС.

Вона висловила впевненість, що Україна зможе провести вибори, якщо міжнародна спільнота посилить тиск на Москву та домагатиметься завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що домовленості щодо закупівлі російського дизельного пального можуть мати не стільки економічне, скільки політичне значення для президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.



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