У ЄС хочуть створити новий оборонний союз за участю України: яка ідея у фон дер Ляєн

Європейський Союз обговорює створення нового міжнародного формату, який може серйозно змінити архітектуру безпеки континенту. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала сформувати Європейську раду безпеки за участю країн ЄС, України, Великобританії, Канади, Норвегії та інших партнерів.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Передбачається, що такий формат зможе збиратися у разі серйозних загроз європейській безпеці та координувати спільні дії. Окремо фон дер Ляйєн запропонувала запровадити спеціальний "протокол безпеки", який дозволяв би запускати механізм екстреного реагування при загрозі одній із держав.

За даними Euractiv, пропозиція передбачає механізм, що ґрунтується на логіці колективного реагування НАТО, але новий формат не повинен замінювати Північноатлантичний альянс.

Фон дер Ляєн при цьому наголосила на необхідності продовжувати співпрацю з НАТО. За її словами, нинішні європейські інститути та процедури прийняття рішень не повністю відповідають новій реальності та характеру сучасних загроз.

Пропозиція прозвучала на тлі розширення військової та політичної співпраці Європи з Україною, Канадою та Великою Британією. Окрему увагу ЄС приділяє гібридним загрозам, кібератакам, диверсіям та інцидентам із безпілотниками.

До більш широкої програми глави Єврокомісії також увійшли питання розвитку європейської оборонної промисловості, технологічної конкуренції зі США та Китаєм, штучного інтелекту, кліматичних ризиків та захисту зовнішніх кордонів ЄС.

На виступ фон дер Ляєн до Страсбурга прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Брюссель одночасно пропонує вивести відносини з Оттавою на новий рівень, включаючи співпрацю у сфері оборони, технологій, енергетики та критично важливих ресурсів.

Таким чином, ініціатива може стати спробою створити більш гнучкий механізм реагування на загрози, який об'єднає ЄС із близькими за позиціями державами, включаючи Україну.

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