У ЄС несподівано побачили вікно можливостей для вирішення надважливого для України питання: деталі

На тлі нових повідомлень про готовність України підтримати ЄС у ремонті нафтопроводу "Дружба", Єврокомісія висловила сподівання на прогрес у питанні розблокування кредиту для України на 2026-2027 роки, який наразі заблокований Угорщиною. Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила головна речниця Єврокомісії, Паула Пінью.

За її словами, на цей час "немає новин" щодо 20-го пакету санкцій проти Росії та прогресу у питанні кредиту для України. Однак Пінью підкреслила, що Єврокомісія продовжує активно працювати над питанням санкцій і бере участь у обговореннях із Радою ЄС щодо затвердження нового пакету.

"Ми залишаємося відданими процесу запровадження санкцій і беремо участь у дискусіях з Радою ЄС, щоб прийняти 20-й санкційний пакет", — зазначила вона.

Крім того, речниця наголосила, що питання кредиту для України є надзвичайно важливим для Єврокомісії, і наразі тривають активні обговорення щодо цього питання.

"Дискусії тривають, і ми сподіваємося, що зможемо побачити певний прогрес у цих обговореннях. В ідеалі це може відбутися напередодні засідання Європейської ради (в четвер, — ред.)", — додала вона.

Пінью також нагадала, що в грудні 2025 року лідери всіх країн-членів ЄС досягли згоди щодо виділення кредиту Україні на 2026-2027 роки в розмірі 90 млрд євро. Єврокомісія сподівається, що всі лідери ЄС виконуватимуть свої зобов'язання та забезпечать фінансування для підтримки України.

