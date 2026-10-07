У ЄС таємно обговорюють сценарій із жертвами: до чого вже почала готуватися Європа

Країни Європейського союзу почали активніше готуватися до сценарію масштабної гібридної атаки, яка може призвести до людських жертв. Про це повідомляє Politico із посиланням на п'ять європейських дипломатів та чиновників ЄС.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

В останні тижні представники всіх 27 держав ЄС обговорювали можливу реакцію на таку кризу у закритому форматі. Переговори проходили без телефонів та помічників. Особливу увагу цьому питанню почали приділяти після виявлення у серпні безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпцигу.

Європейські держави вже кілька років розробляють механізми протидії гібридним загрозам — від кібератак та втручання у вибори до диверсій та прихованих операцій. Однак тепер чиновники розглядають важчий сценарій: атаку, наслідки якої можуть призвести до великої кількості постраждалих.

"Ми маємо бути готові до чогось серйозного", — заявив один із високопоставлених дипломатів ЄС.

За його словами, події у Лейпцигу показали, що серйозного інциденту з численними жертвами не можна виключати.

У Брюсселі також обговорюють практичні заходи у разі кризи. Серед варіантів – розгортання спеціальних груп реагування, фінансова допомога державі, яка зазнала атаки, та координація дій керівників європейських інститутів.

При цьому в ЄС поки що немає повної згоди щодо того, як саме має виглядати така система. Частина дипломатів побоюється, що нові механізми можуть перетинатися з повноваженнями НАТО, що є ключовою структурою колективної оборони Європи.

Додатковою проблемою називають захищений зв'язок. Деякі європейські столиці побоюються витоків під час обговорення найбільш чутливих питань і тому воліють використовувати існуючі канали НАТО.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн раніше запропонувала створити спеціальний "протокол з надзвичайної безпеки". Його можуть включити до майбутньої Європейської стратегії безпеки. Водночас, низка дипломатів вважає, що замість нових структур ЄС слід ефективніше використовувати вже діючі механізми кризового реагування.

Остаточний розподіл відповідальності між ЄС та НАТО у разі масштабної атаки залишається предметом обговорень. Рішення про подальші дії насамперед прийматиме держава, яка безпосередньо зіткнулася з нападом.

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