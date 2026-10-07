У Європарламенті з’явилась позолочена статуя голого Трампа (ФОТО)

У будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі встановили позолочену статую оголеного президента США Дональда Трампа. Сатирична скульптура данського художника Єнса Галсшьота вже встигла привернути увагу відвідувачів та викликати дискусію про політику американського лідера.

Статуя оголеного Трампа

Робота має назву "Orange Plague" ("Помаранчева чума"), а також відома як "King of Injustice" ("Король несправедливості"). На ній оголений Трамп сидить на плечах іншого чоловіка, тримаючи в руці непропорційно довгу ключку для гольфу. Разом із постаментом скульптура сягає приблизно 2,5 метра у висоту.

За даними авторів, статую вкрили 23-каратним золотом. Її встановили в одному з найбільш людних місць Європарламенту 6 жовтня, де вона залишатиметься до четверга – 8 жовтня. Ініціатором появи роботи у парламенті став данський євродепутат Пер Клаусен. Він заявив, що публічний простір має залишатися місцем для гострої політичної сатири.

"Якщо хтось настільки вразливий, що не може змиритися з тим, що цю скульптуру виставляють у Європейському парламенті, то йому немає чого робити на світовій арені", — сказав Клаусен.

Поруч зі статуєю розмістили листівки з текстом, нібито від імені "короля несправедливості". У ньому використано образ людини, яка сидить на спині іншого та відмовляється з неї зійти, навіть заявляючи про бажання допомогти.

Сама скульптура є частиною політичної сатири Галсшьота та вже демонструвалася за межами Європарламенту. Раніше її представляли під час кліматичної конференції ООН COP30 у Бразилії, а також на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Дональд Трамп наразі публічно не відреагував на появу скульптури в одній з ключових інституцій Європейського Союзу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп привітав Індію з виборами, які насправді відбулися в Бразилії.