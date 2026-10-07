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У Європарламенті з’явилась позолочена статуя голого Трампа (ФОТО)

У Європарламенті в Страсбурзі показали позолочену статую оголеного Дональда Трампа. Що відомо про сатиричну скульптуру "Orange Plague".

7 жовтня 2026, 13:13
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Slava Kot

У будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі встановили позолочену статую оголеного президента США Дональда Трампа. Сатирична скульптура данського художника Єнса Галсшьота вже встигла привернути увагу відвідувачів та викликати дискусію про політику американського лідера.

У Європарламенті з’явилась позолочена статуя голого Трампа (ФОТО)

Статуя оголеного Трампа

Робота має назву "Orange Plague" ("Помаранчева чума"), а також відома як "King of Injustice" ("Король несправедливості"). На ній оголений Трамп сидить на плечах іншого чоловіка, тримаючи в руці непропорційно довгу ключку для гольфу. Разом із постаментом скульптура сягає приблизно 2,5 метра у висоту.

У Європарламенті з’явилась позолочена статуя голого Трампа (ФОТО) - фото 2

За даними авторів, статую вкрили 23-каратним золотом. Її встановили в одному з найбільш людних місць Європарламенту 6 жовтня, де вона залишатиметься до четверга – 8 жовтня. Ініціатором появи роботи у парламенті став данський євродепутат Пер Клаусен. Він заявив, що публічний простір має залишатися місцем для гострої політичної сатири. 

"Якщо хтось настільки вразливий, що не може змиритися з тим, що цю скульптуру виставляють у Європейському парламенті, то йому немає чого робити на світовій арені", — сказав Клаусен.

Поруч зі статуєю розмістили листівки з текстом, нібито від імені "короля несправедливості". У ньому використано образ людини, яка сидить на спині іншого та відмовляється з неї зійти, навіть заявляючи про бажання допомогти.

У Європарламенті з’явилась позолочена статуя голого Трампа (ФОТО) - фото 2

У Європарламенті з’явилась позолочена статуя голого Трампа (ФОТО) - фото 2

Сама скульптура є частиною політичної сатири Галсшьота та вже демонструвалася за межами Європарламенту. Раніше її представляли під час кліматичної конференції ООН COP30 у Бразилії, а також на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Дональд Трамп наразі публічно не відреагував на появу скульптури в одній з ключових інституцій Європейського Союзу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп привітав Індію з виборами, які насправді відбулися в Бразилії.



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