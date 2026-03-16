У Орбана остаточно вийшли із себе через блокування "Дружби": Київ отримав нову порцію погроз

Поки Україна не відновила транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", Угорщина блокуватиме надання Києву кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, а також ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії. Про це під час засідання Ради ЄС з закордонних справ у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

За словами Сійярто, його країна не підтримає фінансову допомогу Україні, доки не буде відновлено транзит нафти через "Дружбу".

"Все дуже просто. Поки ми перебуваємо в умовах нафтової блокади, ми не збираємося погоджуватися з цим рішенням (наданням Україні 90 млрд євро)", – наголосив міністр.

Він також звинуватив українську сторону в затримці відновлення постачання.

"Українці кепкують з угорців і не відновлюють транспортування нафти з політичних причин", — додав угорський міністр.

Сійярто підкреслив, що у поточній ситуації не можна розглядати ні голосування за кредит для України, ні за іншу фінансову підтримку, ані за черговий пакет санкцій.

"Поки ця ситуація триває, не може обговорюватися ні голосування за 90 млрд євро для України, ні голосування за будь-яку іншу фінансову підтримку України, ні 20-й пакет санкцій", — сказав дипломат.

Міністр додав, що нафтопровід фізично та технічно готовий до роботи.



"Нафтопровід 'Дружба' фізично та технічно готовий до відновлення транспортування. Немає жодних технічних проблем", — наголосив Сійярто.

