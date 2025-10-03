logo_ukra

Угорщина не хоче бути в одному союзі з Україною: Орбан видав чергову дику заяву

У своїй заяві Орбан припустив, що доля України — бути з РФ.

3 жовтня 2025, 16:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці не мають бажання бути в одному союзі з українцями, адже не хочуть "розділяти їхню складну долю". Про це він сказав в ефірі Kossuth Radio.

Угорщина не хоче бути в одному союзі з Україною: Орбан видав чергову дику заяву

Фото: з відкритих джерел

Політик заявив, що особисто підтримує позицію громадян своєї країни:

"Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями", – сказав він. 

Орбан пояснив, що бути з кимось у федеративній структурі означає поділяти його майбутнє, а воно у випадку України — непросте.

"Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?" – додав прем’єр. 

За його словами, угорці співчувають українцям, які "героїчно борються", проте не хочуть опинитися в подібній ситуації.

"Ми не хочемо з ними спільної долі", – підкреслив він. 

Орбан також дав зрозуміти, що не бажає, аби Будапешт став частиною спільної федерації з країною, яка перебуває у стані війни з Росією:

"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", – заявив угорський лідер. 

Окрім цього, під час саміту Європейської політичної спільноти Орбан вказав, що найбільша загроза для ЄС — це не Росія, а економічна стагнація і втрата конкурентоспроможності. Водночас він підкреслив, що, попри все, Європа сильніша за РФ.

Раніше Орбан заявляв, що Росія не становить прямої загрози для Угорщини, оскільки є "слабкою" у військовому, економічному та демографічному сенсі.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", вважає, що питання щодо приналежності Криму є провокаційним, тому відмовився на нього відповідати.



