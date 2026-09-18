Угорщина ухвалила рішення щодо російського газу: Будапешт зробив несподівану заяву

Угорщина може протягом року повністю відмовитися від російського газу, якщо ситуація з альтернативними поставками збережеться. Про це заявив міністр енергетики країни Іштван Капітань, повідомляє Bloomberg.

Російський газ. Фото: з відкритих джерел

За словами чиновника, Будапешт має в своєму розпорядженні достатню кількість газопроводів, щоб отримувати паливо з інших джерел за конкурентними цінами.

"Якщо ситуація розвиватиметься так, як зараз, постачання газу до Угорщини може і буде забезпечено з інших джерел", — зазначив Капітань.

Водночас, уряд переглядає енергетичну стратегію країни. Зокрема, влада вивчає подальшу долю російського проекту розширення єдиної угорської АЕС. Рішення щодо необхідності будівництва нових енергоблоків планують ухвалити до кінця року.

При цьому Будапешт розглядає можливість продовження терміну експлуатації чотирьох енергоблоків, що діють. Як зазначив міністр, сучасні технології дозволяють продовжувати їхню роботу, що потенційно може знизити необхідність додаткової ядерної генерації.

Ще один напрямок – диверсифікація постачання нафти. Угорщина також має намір зменшити залежність від імпорту електроенергії, нарощуючи потужності зберігання енергії та відкриваючи ринок для великих інвестицій у вітроенергетику.

Заяви Капітаня свідчать про помітну зміну енергетичного курсу Будапешта. Протягом багатьох років Угорщина зберігала тісні зв'язки з російськими постачальниками та робила ставку на російську нафту та газ як основу енергетичної безпеки.

Тепер влада допускає сценарій, за якого значна частина цієї залежності може бути усунена. Для Угорщини це особливо важливо через чутливість економіки до світових цін на енергоносії та коливань вартості імпорту.

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