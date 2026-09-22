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Україна може залишитись без палива: який важливий для Києва проект заблокував Мадяр

Прем'єр Угорщини заявив, що за уряду партії «Тиса» країна не дасть збудувати сховища для українських нафтових резервів

22 вересня 2026, 11:55
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Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр виступив проти планів створення на території країни потужностей для зберігання українських нафтових резервів. У парламенті він заявив, що доки при владі знаходиться уряд його партії "Тиса", українського нафтосховища в Угорщині не буде. Про це повідомляє угорське видання Népszava.

Україна може залишитись без палива: який важливий для Києва проект заблокував Мадяр

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Заява пролунала після підписання меморандуму між українським "Нафтогазом" та угорською нафтогазовою компанією MOL. Документ передбачає вивчення можливості зберігання нафтопродуктів в Угорщині, зокрема поблизу українсько-угорського кордону. Для Києва такий проект має значення як спосіб створити додаткові потужності за межами зони російських ударів.

Мадьяр заявив, що MOL розпочала переговори з "Нафтогазом" ще за уряду Віктора Орбана. При цьому нинішня влада визнала неприйнятним той факт, що компанія обговорювала проект з українською стороною без погодження з урядом.

У MOL, однак, дали зрозуміти, що говорити про будівництво об'єкту поки що передчасно. Компанія стверджує, що проект знаходиться лише на початку підготовчого процесу, який може тривати роки. Наразі вивчаються технічні, фінансові, екологічні та регуляторні умови.

У компанії також зазначають, що вже зберігають в Угорщині обсяги стратегічних запасів для країн ЄС та держав за його межами. За версією MOL, підписана з Нафтогазом декларація про наміри відповідає міжнародній практиці співпраці у сфері зберігання стратегічних запасів вуглеводнів.

Ситуація викликала реакцію Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що політичне втручання здатне поставити під загрозу прагматичну співпрацю українських та угорських енергетичних компаній.

Таким чином, меморандум між "Нафтогазом" та MOL поки що залишається рамковою угодою про наміри, а політична позиція Будапешта поставила подальший розвиток проекту під питання.

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