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Україні готують особливі правила після вступу до ЄС: у Євросоюзі розкрили деталі

Єврокомісія запропонувала спеціальні умови для українського агросектору після вступу до ЄС. Що буде з українським зерном і доступом до ринку.

6 жовтня 2026, 21:00
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Slava Kot

Європейська комісія запропонувала спеціальні умови для українського сільського господарства, які можуть діяти після вступу України до Євросоюзу. Йдеться про можливі обмеження доступу окремих видів аграрної продукції до європейського ринку та особливі правила щодо фінансування. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. 

Україні готують особливі правила після вступу до ЄС: у Євросоюзі розкрили деталі

У ЄС озвучили нові умови членства України в Євросоюзі

Марта Кос заявила, що масштаб і структура українського аграрного сектору є унікальними для Європи, тому Брюссель хоче передбачити механізми захисту фермерів країн-членів.

"Ми пропонуємо спеціальні домовленості, які обмежуватимуть фінансову підтримку та доступ до ринку для деяких видів української сільськогосподарської продукції", – заявила Кос.

Особливу увагу можуть приділити українській пшениці та іншим зерновим. Єврокомісія розглядає можливість встановити для них окремі правила в межах спільної аграрної політики ЄС. Це може означати обмеження доступу частини української продукції до європейського ринку та менший обсяг аграрної підтримки.

Однак такі заходи не означають відмову від перспективи членства України в ЄС. 

"Це не означає, що Україна не стане членом ЄС. Ми можемо дозволити Україні стати членом ЄС, але встановимо спеціальні умови для сільського господарства", — додала Кос.

Логіка Єврокомісії пов’язана не лише із захистом європейських фермерів. Брюссель також хоче, щоб Україна після завершення війни могла відновити постачання зерна на традиційні ринки Північної Африки та Близького Сходу. 

У ЄС побоюються, що значне збільшення поставок українського зерна на європейський ринок може посилити конкуренцію для місцевих виробників. Водночас повне перенаправлення українського експорту до Європи могло б створити проблеми для країн, які традиційно залежать від української аграрної продукції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЄС готує Україні "дорожню карту" до членства.



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